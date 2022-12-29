2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Parviz Abdullayev kimdir? Kickboksçu Parviz Abdullayev hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Parviz Abdullayev, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Parviz Abdullayev hakkında 1,772 haber kaynağında 7,228 adet haber yer alırken 2022'de toplam 45,690,593 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Parviz Abdullayev hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

PARVİZ ABDULLAYEV KİMDİR?

Parviz Abdullayev, (d. 5 Ocak 1986) Kobra Parviz lakaplı Azeri profesyonel kickbokscudur. Şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı. Bu dövüşlerden 49'unu kazandı, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı. Profesyonel kickboksta 6 kez Dünya Şampiyonluğu kazandı. Abdullayev, evli ve 2 çocuk babasıdır. Survivor 2020'de yer almıştır. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasına yedek kadrodan dahil olup, geçirdiği sakatlık nedeniyle 16. hafta yarışmadan ayrıldı. Kobra lakaplı Parviz Amil oğlu Abdullayev, 5 Ocak 1986'da Ağdam bölgesinin Giyaslı köyünde doğdu. Lisenin ilk yıllarında Giyaslı köyü ortaokulunda öğrenim görmesine rağmen, 1994 yılından itibaren Bakü'nün Nizami ilçesine bağlı 250 Nolu ortaokulda öğrenimine devam etti. 2003 yılında Bakü Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesine girdi. 12 yaşında (1997'den beri) kung fu uygulanmaya başladı. 2007 ve 2008 yıllarında wushu-sanda'da Azerbaycan şampiyonu oldu. 2007 yılında Çin'de aynı spor dalında Dünya Kupası'nda ikinci oldu. O yıllarda Parviz Abdullayev kickboks dövüşlerinde de yer aldı. Şu ana kadar profesyonel kariyerinde 55 maç kazandı ve 49 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 26 nakavt kazandı. Profesyonel kickboksta 6 kez dünya şampiyonu. Parviz Abdullayev, Glory, Kunlun Fight ve ACB gibi promosyonlarda yarıştı. 2010 yılında Parviz Abdullayev, yılın en iyi 10 sporcusundan biri seçildi. 2011 yılında spor alanındaki hizmetlerinden dolayı Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kendisine bir daire verildi. Parviz Abdullayev'in "Cobra" kickboks kulübü 2011'den beri faaliyet gösteriyor. 2013 yılından bu yana Azerbaycan Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı Spor ve Sağlık Merkezinde görev yapmaktadır. Gabala Spor Kulübü'nü temsil eder. Evli ve 2 oğlu var. Oğlu Yusif Abdullayev, genç yaşına rağmen boksla uğraşıyor. Parviz Abdullayev ayrıca bir dizi filmde ve sosyal reklamda oyunculukta elini denedi. 2020 yılında "Survivor Türkiye 2020" yarışmasına katıldı ancak yarışmaya veda etti. 2022 yılında da Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmiştir.