2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Öznur Çalık kimdir? AK Parti Malatya milletvekili Öznur Çalık hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,015 haber kaynağında 233,097 adet haber yapılan Öznur Çalık, toplamda 575,071,092 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Öznur Çalık kimdir? İşte, Öznur Çalık hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Öznur Çalık, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Öznur Çalık hakkında 6,015 haber kaynağında 233,097 adet haber yer alırken 2022'de toplam 575,071,092 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Öznur Çalık hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

ÖZNUR ÇALIK KİMDİR?

Kuruluşundan itibaren AK Parti kadrolarında yer aldı. 2003 yılında partisinin ilk Olağan kongresinde MKYK üyeliğine seçildi. İlk defa 2007 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Malatya milletvekili adayı olarak meclise girdi. Ardından 2011 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar AK Parti Malatya milletvekili olarak meclise girdi. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kurucu Üyeliği ve Başkanvekilliği, Erken Yaşta Evlilik İnceleme Komisyon Başkanlığı, Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Komisyon Üyeliği, TBMM Nüfus Kalkınma Grubu Başkanlığı ve Avrupa Parlamenterler Forumu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 30 Ağustos 2014-Eylül 2015 tarihleri arasında AK Parti Halkla İlişkiler'den sorumlu Genel Başkan yardımcılığı görevine yürüttü. 2011, Kasım 2015 ve Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Malatya Milletvekili olarak meclise girdi. 26. Dönem Malatya Milletvekilli olan Çalık Mayıs 2016 tarihi itibarıyla AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Ve 27. Dönem Malatya milletvekili olarak devam etmektedir.