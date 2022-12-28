2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Özlenen Özkan kimdir? Özlenen Özkan hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,626 haber kaynağında 563,497 adet haber yapılan Özlenen Özkan, toplamda 383,069,260 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Özlenen Özkan kimdir? İşte, Özlenen Özkan hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Özlenen Özkan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Özlenen Özkan hakkında 7,626 haber kaynağında 563,497 adet haber yer alırken 2022'de toplam 383,069,260 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Özlenen Özkan hakkında merak edilen Özlenen Özkan kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ÖZLENEN ÖZKAN KİMDİR?

Özlenen Özkan; Türk tıp doktoru, plastik cerrah ve akademisyen. Ağustos 2020'den beri Akdeniz Üniversitesinin rektörlük görevini sürdürmektedir. Akdeniz Üniversitesinin ilk kadın rektörüdür.

2001 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Tıpta uzmanlık eğitimini Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda 2008 yılında tamamlayan Özkan, 2010 yılında doçent oldu. Özkan, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol, dünyada kadavradan ilk rahim nakli gerçekleştiren ekipte yer aldı. Meslek hayatı boyunca dünyanın farklı ülkelerinde bilimsel toplantılarda konuşmacı olarak görev aldı. Özlenen Özkan'a Çin tarafından geliştirilen COVID-19'a yönelik inaktif aşının Faz-3 çalışmaları kapsamında Akdeniz Üniversitesindeki ilk gönüllü denek olarak 13 Kasım 2020 tarihinde aşı vuruldu.

Özlenen Özkan, Ömer Özkan ile evli olup 2 çocuk annesidir.