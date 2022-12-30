2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Özlem Zengin kimdir? Özlem Zengin hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,135 haber kaynağında 1,357,181 adet haber yapılan Özlem Zengin, toplamda 2,101,159,874 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Özlem Zengin kimdir? İşte, Özlem Zengin hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Özlem Zengin, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Özlem Zengin hakkında 9,135 haber kaynağında 1,357,181 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2,101,159,874 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Özlem Zengin hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

ÖZLEM ZENGİN KİMDİR?

Özlem Zengin (d. 9 Eylül 1969, Tokat) Türk avukat ve siyasetçi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Din Sosyolojisi alanında yüksek lisans yapmıştır. Serbest avukat olarak çalışmış, medya alanında çalışmalar ve televizyon programları yapmıştır. 1998-2001 yılları arasında Kanal 7'de yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği "Hayatın İçinden" adlı televizyon programını hazırladı. 2012-2015 yıllarında Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı olmuştur. 2016-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev yapmıştır. 25. dönem İstanbul, 27. dönem Tokat milletvekilidir. Temmuz 2018 itibarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkanvekilidir. 3 çocuk annesidir.

Kadın, Aile ve Çocuk üzerine sivil toplum alanında çalışmalarına da devam eden Özlem Zengin, İstanbul Kadın ve Aile Araştırma Merkezi'nin (İKAMER) kurucuları arasında yer alıyor. Zengin aynı zamanda Beyaz El Dayanışma Derneği kurucu üyesi, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) kurucu üyesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesidir.