2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Özlem Çerçioğlu kimdir? Özlem Çerçioğlu hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,501 haber kaynağında 437,788 adet haber yapılan Özlem Çerçioğlu, toplamda 551,339,557 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Özlem Çerçioğlu kimdir? İşte, Özlem Çerçioğlu hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Özlem Çerçioğlu, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Özlem Çerçioğlu hakkında 7,501 haber kaynağında 437,788 adet haber yer alırken 2022'de toplam 551,339,557 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Özlem Çerçioğlu hakkında merak edilen Özlem Çerçioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

11 Ağustos 1968'de Aydın Nazilli'de doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Nazilli'de tamamladı. 1988'de Selçuk Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölümü'nden mezun oldu.

Üniversite öğreniminden sonra yurt dışında başarılı çalışmalara imza atarak adından söz ettirdi. New York'ta Müşteri İlişkileri Müdürü olarak görev yaptı. Özellikle kurduğu sosyal ilişkilerdeki başarısı Türk cemiyetlerinde etkin ve saygın görevlerde bulunmasına neden oldu.

Sanayici olarak da faaliyetlerde bulundu.

Eğitime destek çalışmaları, uyuşturucuyla mücadele, sokak çocuklarını kazanma, Atatürkçü düşüncelere sahip çıkma, nüfus planlaması gibi toplumsal içerikli projelerde görev aldı.

3 Kasım 2002 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 22. dönem CHP Aydın Milletvekili olarak parlamentoya seçildi.

Aynı zamanda parlamentoda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda görev aldı.

22 Temmuz 2007'de 23. Dönem CHP Aydın Milletvekili olarak yeniden seçildi.

TBMM Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu üyesi olarak görev yaptı.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde partisinin ve Aydın'ın ilk kadın belediye başkanı seçildi.

Halkın güvenini ve takdirini alarak 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Aydın'ın Büyükşehir olmasıyla Aydın'ın ilk kadın Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Halen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Özlem Çerçioğlu, evli ve 2 çocuk annesidir, İngilizce bilmektedir.

31 Mart 2019 yerel seçimlerde CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı yeniden Özlem Çerçioğlu oldu.