2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Özgür Kaya kimdir? Özgür Kaya hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,220 haber kaynağında 1,982,712 adet haber yapılan Özgür Kaya, toplamda 2,237,743,251 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Özgür Kaya kimdir? İşte, Özgür Kaya hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Özgür Kaya, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Özgür Kaya hakkında 9,220 haber kaynağında 1,982,712 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2,237,743,251 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Özgür Kaya hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

ÖZGÜR KAYA KİMDİR?

10 Ekim 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Kastamonulu olan Kaymakam KAYA, İstanbulÜniversitesi Siyasal Bilgiler FakültesiKamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2011-2019yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığında Gelir Uzmanıolarak görev yaptı.

2019 yılında Uşak Kaymakam Adayıolarak mesleğe intisap etti.

Bolu/Mudurnu, Amasya/Hamamözü, Sakarya/Taraklı ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevinde bulunduktan sonra Süloğlu Kaymakamlığındaki görevine30.08.2021 tarihi itibariylebaşladı.

Evli ve2 çocuk babasıdır.