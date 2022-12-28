2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Özgül Özkan Yavuz kimdir? Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,553 haber kaynağında 1,250,555 adet haber yapılan Özgül Özkan Yavuz, toplamda 1,146,806,436 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Özgül Özkan Yavuz kimdir? İşte, Özgül Özkan Yavuz hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Özgül Özkan Yavuz, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Özgül Özkan Yavuz hakkında 8,553 haber kaynağında 1,250,555 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,146,806,436 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Özgül Özkan Yavuz hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

ÖZGÜL ÖZKAN YAVUZ KİMDİR?

ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nin Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nü 1995 yılında bitirmiş, 1998 yılında aynı üniversitede yüksek lisansını yapmış ve bu süreçte ODTÜ'de asistanlık da yapmıştır. 1999 yılında Jean Monnet Bursu ile Birmingham Üniversitesi'ne giderek Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde ikinci yüksek lisansını yapmıştır.

Mesleki Kariyeri

1997 yılında Turizm Bakanlığı'na şehir plancısı olarak girmiş ve 2014 yılına değin Turizm Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda çeşitli görevler üstlenmiştir; 2004-2007 yıllarında Türkiye Cumhuriyeti'nin Lahey Büyükelçiliği nezdinde Kültür ve Tanıtma Ataşesi, 2008-2010 senelerinde İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Uluslararası Tanıtma Direktörlüğünü yapmış, 2011-2014 yılları arasında da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın İstanbul il müdür yardımcısı olarak görev yürütmüştür.

Temmuz 2014 - Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Aralık 2016 - Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği görevini üstlenmiş ve bu göreve getirilmiş ilk kadın olmuştur.

Siyasi Kariyeri

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kadıköy belediye başkan adayı olmuştur. 19 Nisan 2019 tarihi itibarıyla Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısıdır.