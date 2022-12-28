2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Özgül Özkan Yavuz kimdir? Özgül Özkan Yavuz hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,462 haber kaynağında 1,210,545 adet haber yapılan Özgül Özkan Yavuz, toplamda 1,102,676,628 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Özgül Özkan Yavuz kimdir? İşte, Özgül Özkan Yavuz hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Özgül Özkan Yavuz, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Özgül Özkan Yavuz hakkında 8,462 haber kaynağında 1,210,545 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,102,676,628 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Özgül Özkan Yavuz hakkında merak edilen Özgül Özkan Yavuz kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ÖZGÜL ÖZKAN KİMDİR?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden 1995 yılında dereceyle mezun oldu. ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü "Kentsel Politika ve Yerel Yönetimler" programında Araştırma Görevlisi olarak görev yaparken "Türkiye'de Kentsel Yenileme Süreçleri ve Politikaları" başlıklı teziyle 1998 yılında yüksek lisans (MSc) diploması aldı. 1999 yılında kazandığı Avrupa Birliği Jean Monnet Programı bursuyla İngiltere'ye giderek Birmingham Üniversitesi, School of Public Policy, Centre for Urban and Regional Studies Bölümünde turizm planlaması ve alan yönetimi konularında uzmanlaşmış, "Türkiye'de Turizm Alanlarında Planlama ve Yönetim" konulu teziyle ikinci yüksek lisans derecesini (MSc) almıştır. 2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesi'nde AB Projeleri ve Proje Döngüsü Yönetimi alanında eğitim almıştır. Şehircilikle ilgili muhtelif konularda Avrupa Komisyonu, Uluslararası Konut ve Planlama Federasyonu ve Amsterdam Üniversitesi'nin farklı tarihlerde düzenledikleri yaz okulu eğitimlerine ve seminerlere katılmıştır.

1997 yılında Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü, Planlama Dairesi'nde Şehir Plancısı olarak çalışmaya başlamış, 17 yıl boyunca önce Turizm Bakanlığı sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yurtiçi ve yurtdışı çeşitli birim ve projelerinde görev yapmıştır. 2004 - 2007 yıllarında Hollanda Kültür ve Tanıtma Ataşesi olarak diplomatik görevde bulunmuş, 2008-2010 arasında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'nın Uluslararası Tanıtımdan Sorumlu Direktörü olarak çalışmıştır. 2011'de atandığı İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcılığı görevini Temmuz 2014 tarihine kadar sürdüren Yavuz, bu görevinde kültür ve turizm alanında çeşitli ulusal ve uluslararası projelerin yürütücüsü olmuştur. Bu tarihten Kasım 2016'ya kadar İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Genel Müdürü olarak görev yapan Yavuz, aynı dönemde "European Cities Marketing Association" isimli birliğin Yönetim Kurulu üyeliğine de seçilerek İstanbul'u uluslararası alanda temsil etmiştir. Aralık 2016 tarihinden bu yana Genel Sekreterlik görevini sürdüren Yavuz, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın üyesi bulunduğu Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği ( EURADA) Board of Directors üyesidir.

Evli olan Yavuz, çok iyi derecede İngilizce ve orta düzeyde Hollandaca bilmektedir. Kentsel dönüşüm, şehir ve destinasyon tanıtımı, destinasyon planlaması ve yönetimi, kültürel planlama ve kültürel miras yönetimi, kentsel turizm ve kültür turizmi konularında araştırma, makale, sunum ve yayınları bulunmaktadır.