2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Özge Yağız kimdir? Özge Yağız hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,679 haber kaynağında 229,676 adet haber yapılan Özge Yağız, toplamda 295,576,574 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Özge Yağız kimdir? İşte, Özge Yağız hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Özge Yağız, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Özge Yağız hakkında 6,679 haber kaynağında 229,676 adet haber yer alırken 2022'de toplam 295,576,574 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Özge Yağız hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

Özge Yağız, 10 Nisan 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, son olarak Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde Reyhan karakterine hayat vermiştir.

Özge Yağız, 1.69 metre boyunda, 52 kilo ve Koç burcudur. Şimdilerde ise Show TV ekranlarında yayınlanacak Baba dizisinde yer alacak.

Yemin dizisinde birlikte oynadığı rol arkadaşı Gökberk Demirci ile nişanlıdır.

ÖZGE YAĞIZ'IN ROL ALDIĞI DİZİLER

2022- Baba Büşra Kalkan Saruhanlı Yardımcı oyuncu

2021 İçimizden Biri Havva Aladağ Show TV

2016-2018 Adını Sen Koy Zeliha Başrol oyuncusu TRT 1

2019-2020 Yemin Reyhan Tarhun Kanal 7

2020-2021 Sol Yanım Serra Yıldırım Star TV