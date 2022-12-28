2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Özcan Deniz kimdir? Özcan Deniz hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,442 haber kaynağında 2,635,861 adet haber yapılan Özcan Deniz, toplamda 3,779,757,636 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Özcan Deniz kimdir? İşte, Özcan Deniz hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Özcan Deniz, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Özcan Deniz hakkında 9,442 haber kaynağında 2,635,861 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,779,757,636 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Özcan Deniz hakkında merak edilen Özcan Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ÖZCAN DENİZ KİMDİR?

Özcan Deniz (d. 19 Mayıs 1972, Ankara), Türk şarkıcı, oyuncu ve yönetmendir. 19 Mayıs 1972 tarihinde Ankara'da doğdu ve beş yaşına kadar Ankara'da yaşadı. Aslen Ağrılı ve Kürt kökenli olan Deniz, 1977 yılında ailesinin Aydın'a göç etmesiyle çocukluğunu ve gençliğinin ilk dönemini Aydın'da geçirdi. Eğitimi süresince, kendi yazdığı küçük hikâyeleri oyunlaştırarak, arkadaşları ile kurduğu küçük amatör tiyatro topluluğu ile çevre yörelere turneler yaptı. Bu yıllarda müziğe olan yatkınlığını da keşfetti. 1985 yılında ilk orkestra çalışmasını yaptığı Aydın'da kısa sürede tanınan ve aranılan bir orkestra solisti oldu. Ardından İzmir ve Antalya'da sahneye çıktı. Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde düzenlenen geleneksel ses festivaline katılıp birincilik ödülünü alınca, hedefinde İstanbul'a gelme hayalleri oluşmaya başladı. 1988 yılında İstanbul'a geldi, oradan 1989 yılında Almanya'ya gitti. Almanya'da da müzik çalışmalarına devam eden Özcan Deniz'i İstanbul'da fark edemeyen yapımcılar, Münih'te keşfettiler.

İlk albüm çalışmasını 1992 yılında yaptı ve Yine Ağlattın Beni isimli albümünü piyasaya çıkarttı. 1993 yılında yaptığı Meleğim adlı albümü ile şöhreti yakaladı. Onu 1994 yılında Beyaz Kelebeğim albümü takip etti. Art arda çıktığı televizyon programlarında sinema camiasının da dikkatini çekti. 1994 yılında Türk sinemasının duayenlerinden Memduh Ün'ün Ona Sevdiğimi Söyle adlı filminde oynayarak, ilk sinema deneyimini gerçekleştirdi. 1995 yılında askerlik görevini yapan Özcan Deniz, 1997 yılında kariyerine Yalan mı albümü ile müthiş bir dönüş yaptı ve aynı yıl Yalan mı adlı dizi ile televizyon izleyicileriyle buluştu.

Sırasıyla "Çoban Yıldızı", "Aslan Gibi", "Leyla", "Ses ve Ayrılık", "Hediye" albümlerini çıkardı, 2009 yılında "Sevdazede" isimli albümünü çıkarttı.

Mercan Dede'nin "Su" albümünde ve "3 Hürel Şarkıları" başlıklı albümde birer şarkıyla yer aldı.

Hâlen her sene bir sosyal sorumluluk projesinde yer almaktadır. Böbrek Vakfı, TOÇEV Yaşasın Okulumuz, Kızılay dışında bu yıl; Coca Cola Türkiye ve WWF "Herşey Değişir" işbirliği ile Bafa'ya Su, Ege'ye Bereket projesi için hazırlanan ve tüm dünyada yayınlanan şarkının Türkçe tercümesini Özcan Deniz, Pamela ve Fuat ile birlikte seslendirdi.

1999 yılında, öyküsünü kendi yazdığı "Aşkın Dağlarda Gezer" adlı televizyon dizisi ile ekranlara çıktı. 2002 yılında efsane dizi "Asmalı Konak" ile müzikte yakaladığı başarılı kariyeri, oyunculukta da yakaladı. 2004 yılında "Haziran Gecesi", 2007 yılında "Kader", 2008 yılında "Aşk Yakar" adlı projelerde yer almıştır. Daha sonra "Samanyolu" adlı dizi ile televizyon izleyicilerinin evlerine konuk oldu.

Müzik ve televizyon dizileri çalışmaları ile birlikte, sinema filmi çalışmaları da devam etmektedir. 1994'te çektiği "Ona Sevdiğimi Söyle"den sonra 2002 yılında "Kolay Para", 2003 yılında "O Şimdi Asker", "Asmalı Konak: Hayat", 2004 yılında öyküsü kendisine ait "Neredesin Firuze", 2006 yılında "Keloğlan Kara Prense Karşı", 2008 yılında Dışişleri Bakanlığı'nın desteklediği "Mevlana Aşkın Dansı" adlı belgesel ile sinemaseverlerle buluştu.