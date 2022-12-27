2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ozan Tufan kimdir? Ozan Tufan hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,430 haber kaynağında 453,471 adet haber yapılan Ozan Tufan, toplamda 764,737,608 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ozan Tufan kimdir? İşte, Ozan Tufan hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ozan Tufan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ozan Tufan hakkında 7,430 haber kaynağında 453,471 adet haber yer alırken 2022'de toplam 764,737,608 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ozan Tufan hakkında merak edilen Ozan Tufan kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

OZAN TUFAN KİMDİR?

Ozan Tufan (d. 23 Mart 1995) Türk futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden, Fenerbahçe'de forma giymektedir.

Ozan Tufan, 23 Mart 1995 tarihinde Bursa/Orhaneli'de Maden işçisi bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Bursa'da 10 yaşında okul takımıyla katıldığı turnuvalarda oynadığı sırada Bursaspor Kulübü alt yapı antrenörleri tarafından izlenerek alt yapıya seçildi.

Bursaspor ile henüz 9 yaşında yani 2004 yılında tanışan Ozan Tufan'ın 2005 yılında ise lisansı çıkartıldı. O dönemlerde Danone Ligi olarak geçen minikler liginde dikkat çeken Ozan Tufan.

2007 yılında Vahide Aktuğ İlköğretim Okulu ile birlikte Danone Küçükler Futbol Türkiye Birinciliğini kazandı ve turnuvaya damgasını vurdu. Attığı 9 golle gol kralı olan genç oyuncu, o dönem orta sahanın sağ kanadı ve ortasında görev yapıyordu.

Fenerbahçe

12 Ağustos 2015 tarihinde 7.000.000 € Karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştur.8 Numaralı formayı tercih etmiştir.Fenerbahçe ile ilk maçına ligin 2.haftasında Çaykur Rizespor karşısında çıkmıştır.

Orta sahanın her bölgesinde oynayabilen ayriyeten sağ açık ve sağ bek bölgelerinde de forma giyebilen Ozan Tufan genç yaşına rağmen Fenerbahçe'de sık forma giymektedir.

Fenerbahçe formasıyla ilk golünü bir Uefa Europa League karşılaşması olan Molde FK maçında atmıştır.

Millî Takım kariyer

29 Mart 2016'da, Avusturya ile oynanan hazırlık maçında Türkiye formasıyla Tufan.

İlk kez Türkiye U-17 Millî Takımı'nın Azerbaycan'ı 4-0 yendiği mücadelenin tamamında sahada kalan Ozan, ilk kez millî takım formasını giydi.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri öncesi 2014 Mayıs ve Haziran aylarında yapılan kamp kadrosuna davet edilen Ozan 25 Mayıs 2014 tarihinde İrlanda ile oynanan maçın ikinci yarısının başında Bilal Kısa'nın yerine oyuna girerek çıkmıştır.

03 Eylül 2014 tarihinde Danimarka ile oynanan hazırlık maçının son dakikasında oyuna girip ilk golünü atmıştır. Maçı bu golle Türkiye 2-1 kazanmıştır.