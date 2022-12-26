2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ozan Evrim Özenç kimdir? Ozan Evrim Özenç hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,546 haber kaynağında 462,782 adet haber yapılan Ozan Evrim Özenç, toplamda 937,815,790 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ozan Evrim Özenç kimdir? İşte, Ozan Evrim Özenç hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ozan Evrim Özenç, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ozan Evrim Özenç hakkında 7,546 haber kaynağında 462,782 adet haber yer alırken 2022'de toplam 937,815,790 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ozan Evrim Özenç hakkında merak edilen Ozan Evrim Özenç kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

OZAN EVRİM ÖZENÇ KİMDİR?

Ozan Evrim Özenç 7 Ocak tarihinde 1993 İzmir'de dünyaya gelmiştir. Futbola Denizlispor altyapısında başlayan Ozan burada erken keşfedilip genç millî takımlara seçildi. 2010 senesinde profesyonelliğe geçiş sözleşmesi imzalayarak A takıma yükseldi. 2011-2012 sezonunun başında 2. Lig'e yükselen Denizli Belediyespor'a 1 yıllığına kiralandı. 2013-14 sezonunda ise 18 maça çıkan Ozan, Süper Lig ekiplerinin de dikkatini çekti. 2013-14 ara transfer döneminin son gününde ise Polat Keser ile yollarını ayıran Antalyaspor'a 500.000 TL karşılığında transfer oldu ve 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. 27 Kasım 2022 tarihinde oynanan Göztepe - Altay maçı sırasında Göztepeli bir taraftarın saldırısına uğramıştır.

Millî takım kariyeri

28 kez millî takımlara çağrılan Ozan Evrim Özenç, 6 kez Türkiye U-17, 10 kez Türkiye U-18, 12 kez deTürkiye U-19 forması olmak üzere toplam 28 kez millî formayı giymiştir.