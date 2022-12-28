2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Öykü Serter kimdir? Sunucu Öykü Serter hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 5,959 haber kaynağında 136,988 adet haber yapılan Öykü Serter, toplamda 115,778,587 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Öykü Serter kimdir? İşte, Öykü Serter hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Öykü Serter, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Öykü Serter hakkında 5,959 haber kaynağında 136,988 adet haber yer alırken 2022'de toplam 115,778,587 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Öykü Serter hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

ÖYKÜ SERTER KİMDİR?

Öykü Serter, 26 Şubat 1975'te Ankara'da dünyaya geldi. Sırasıyla TED Ankara Koleji, Galatasaray Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğrenim gördü. Ayrıca kurbağalama branşında yüzücüdür.

Capital Radio'da DJ olarak medya sektörüne girdi. Daha sonra Number 1 FM'de ve Cine5'teki 5T5 adlı programda görev aldı. Biri Bizi Gözetliyor, Akademi Türkiye ve Anadolu Rüzgarı programlarının sunuculuğunu üstlendi. 2006'da Ragga Oktay ile birlikte B.U.M. adlı yarışmayı hazırladı. 2011'de jürisinde Ajda Pekkan, Ertuğrul Özkök ve Sertab Erener'in olduğu Star Akademi programını sundu. 2014'te Bu Tarz Benim, 2015'te İşte Benim Stilim, Rising Star Türkiye ve Fenomen programlarının sunucusu oldu. Mart 2016'da Elele dergisinin kapağında yer aldı.

İşte Benim Stilim Ünlüler yarışmasında jüride Neslihan Yargıcı, İvana Sert, Hakan Akkaya ve Uğurkan Erez gibi ünlü isimler yer aldığı yapımda yine sunuculuğu Öykü Serter yapmıştı. Bir dönem Survivor Panorama programında moderatör ve sunuculuk yapan Serter, şimdilerde Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının sunuculuğunu yapmaktadır.