2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Oya Eronat kimdir? Oya Eronat hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 5,598 haber kaynağında 102,433 adet haber yapılan Oya Eronat, toplamda 179,314,548 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Oya Eronat kimdir? İşte, Oya Eronat hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Oya Eronat, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Oya Eronat hakkında 5,598 haber kaynağında 102,433 adet haber yer alırken 2022'de toplam 179,314,548 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Oya Eronat hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

OYA ERONAT KİMDİR?

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunudur. Serbest inşaat mühendisi olarak çalıştı. Diyarbakır Yenişehir İlçe Tanıtım ve Medya Başkanlığında bulundu. TBMM XXIV. dönem Diyarbakır milletvekilidir.

Diyarbakır'da 2008 yılında PKK'nın bombalı saldırısında ölen 7 kişiden biri oğludur. BDP'nin desteğiyle Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili seçilen Hatip Dicle'nin Yüksek Seçim Kurulu tarafından milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından, AK Parti'den 6. sıra adayı olarak seçilmiştir