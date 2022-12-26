2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Osman Nuri Kabaktepe kimdir? Osman Nuri Kabaktepe hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8.678 haber kaynağında 1.634.443 adet haber yapılan Osman Nuri Kabaktepe, toplamda 1.894.975.780 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Osman Nuri Kabaktepe kimdir. İşte, Osman Nuri Kabaktepe hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Osman Nuri Kabaktepe, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Osman Nuri Kabaktepe hakkında 8.678 haber kaynağında 1.634.443 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1.894.975.780 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Osman Nuri Kabaktepe hakkında merak edilen Osman Nuri Kabaktepe kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

OSMAN NURİ KABAKTEPE KİMDİR?

Osman Nuri Kabaktepe, 1 Aralık 1970'te Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi. Fatsa İmam Hatip Lisesini bitirdi. Akabinde Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Osman Nuri Kabaktepe doğum tarihi : 1 Aralık 1970

Osman Nuri Kabaktepe kaç yaşında : 50 yaşında

Osman Nuri Kabaktepe nereli : Ordu

Osman Nuri Kabaktepe mesleği ne : Siyasetçi

Refah Partisi ve Fazilet Partisinde çeşitli görevler üstlendi. Kurucu başkanı da olduğu Saadet Partisi İstanbul il yönetimi ve partinin Genel İdare Kurulu üyeliği görevinde bulundu. 2004 yerel seçimlerinde SP'den Fatsa belediye başkan adayı oldu.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Eski Genel Başkanlığı da yapan Kabaktepe, İlim Yayma Cemiyeti denetim kurulu üyeliği ve Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) yüksek istişare kurulu üyeliği, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği genel başkan yardımcılığı görevinde de bulundu. 2016 yılında da Maarif Vakfı yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Kabaktepe, evli ve 2 çocuk babasıdır.