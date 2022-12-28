2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Osman Varol kimdir? Osman Varol hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,473 haber kaynağında 1,319,540 adet haber yapılan Osman Varol, toplamda 1,178,073,774 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Osman Varol kimdir? İşte, Osman Varol hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Osman Varol, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Osman Varol hakkında 8,473 haber kaynağında 1,319,540 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,178,073,774 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Osman Varol hakkında merak edilen Osman Varol kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

OSMAN VAROL KİMDİR?

Osman Varol, (1976, İzmir), Türk bürokrat. 10 Haziran 2020'den beri Ağrı Valisi olarak görev almaktadır.

1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik programına katıldı. 2000 yılında Kaymakam Adaylığı sınavını kazandı. Kaymakam Adaylığı esnasında staj ve eğitim programlarını sürdüren Osman Varol, Dokuz Eylül Üniversitesindeki yüksek lisans programını ve Nottingham Üniversitesindeki "Sosyal Politika ve Kamu Yönetimi"nde yer alan bir yüksek lisans programını tamamladı. 2004 yılında aldığı 88. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu takiben 2004'te Derepazarı, 2005 - 2008 yılları arasında Hasankeyf Kaymakamlığı, 2008 - 2010 yılları arasında Batman Vali Yardımcılığı, 2010 - 2011 yılları arasında ise Yomra Kaymakamlığı görevlerini yürüttü.

2011 - 2014 arası Birleşik Krallık'taki Southampton Üniversitesinde "Politika ve Uluslararası" alanındaki doktora programını tamamladı. 2014 - 2017 arası Tavas Kaymakamlığı görevi sonrasında 21 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Amasya Valiliğine atanmıştır. 10 Haziran 2020 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Ağrı Valiliğine atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.