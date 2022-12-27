2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Osman Hacıbektaşoğlu kimdir? Osman Hacıbektaşoğlu hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,410 haber kaynağında 1,249,204 adet haber yapılan Osman Hacıbektaşoğlu, toplamda 1,362,536,749 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Osman Hacıbektaşoğlu kimdir? İşte, Osman Hacıbektaşoğlu hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Osman Hacıbektaşoğlu, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Osman Hacıbektaşoğlu hakkında 8,410 haber kaynağında 8,410 1,249,204 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,362,536,749 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Osman Hacıbektaşoğlu hakkında merak edilen Osman Hacıbektaşoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU KİMDİR?

Osman Hacıbektaşoğlu (21 Nisan 1968, Of, Trabzon), Türk bürokrat. 9 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Siirt'e vali olarak atandı.

21 Nisan 1968 tarihinde Trabzon ilinin Of ilçesinde dünyaya gelen Hacıbektaşoğlu; ilk, orta ve lise öğrenimini Of'da tamamladı. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Kariyeri

1993 yılında, kaymakamlık sınavında başarılı olarak, 10 Mayıs 1994 tarihinde Trabzon Kaymakam Adayı olarak memuriyete başladı. 1997 yılında kaymakamlık stajını tamamladı. Kaymakamlık stajı programı dahilinde 1996 yılında 6 ay boyunca Aksaray Ortaköy (Aksaray) Kaymakam Vekilliği görevini yaptı. Daha sonra sırayla; Amasya Hamamözü (Amasya) Kaymakamlığı, Siirt Baykan (Siirt) Kaymakamlığı, Kars Vali Yardımcılığı, Osmaneli (Bilecik) Kaymakamlığı, Bitlis Tatvan (Bitlis) Kaymakamlığı ve Bucak (Burdur) Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

9 Haziran 2020 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Siirt Valiliğine atanmıştır.