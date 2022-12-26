2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Osman Bilgin kimdir? Osman Bilgin hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,657 haber kaynağında 1,587,256 adet haber yapılan Osman Bilgin, toplamda 2,123,406,012 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Osman Bilgin kimdir? İşte, Osman Bilgin hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Osman Bilgin, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Osman Bilgin hakkında 8,657 haber kaynağında 1,587,256 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2,123,406,012 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Osman Bilgin hakkında merak edilen Osman Bilgin kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

OSMAN BİLGİN KİMDİR?

1978 yılında Trabzon İlinin Vakfıkebir ilçesinde dünyaya geldi. Lise öğrenimini Vakfıkebir ilçesinde tamamladı.1997 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğünde Brokerlik eğitimi aldı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Avukatlık stajı sonrası 1998-1999 yılları arasında 1 yıl Avukatlık yaptı. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Diplomasisi bölümünde Tezsiz Yüksek Lisans yapmıştır.

2000 yılında Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine atandı. 2000-2003 yılları arasındaki Kaymakamlık adaylığı döneminde sırasıyla; Konya - Çumra, Ordu - Ünye, Manisa - Ahmetli ve Kula İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.

2003 yılında yapılan Kaymakamlık Kursunu bitirerek aynı yıl Asil Kaymakam olarak atandı. Sırasıyla; 2003-2005 yılları arasında Tokat - Pazar Kaymakamlığı, 2005-2007 yılları arasında Gümüşhane - Kürtün Kaymakamlığı, 2007-2010 yılları arasında Malatya - Kale Kaymakamlığı ve 1 yıl süre ile Malatya Vali Yardımcılığı, 2010-2012 Aydın - Buharkent Kaymakamlığı, 2012-2015 yılları arasında Giresun - Espiye Kaymakamlığı ve 2015-2016 yılları arasında Manisa - Alaşehir Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 2016-2018 yılları arası İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı ve 18.05.2018 – 17.05.2022 tarihleri arasında Kırklareli Valisi olarak görev yapmıştır.

Vali Osman BİLGİN 12.05.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Şırnak Valiliğine atanmış ve 20.05.2022 tarihi itibariyle görevine başlamıştır. İngilizce Öğretmeni İlknur BİLGİN ile evli olup bir kız bir erkek çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.