2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Osman Kavala kimdir? Osman Kavala hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Osman Kavala, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Osman Kavala hakkında 8.423 haber kaynağında 1.264.651 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1.392.016.446 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Osman Kavala hakkında merak edilen Osman Kavala kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

Mehmet Osman Kavala (d. 2 Ekim 1957, Paris), Türk iş insanı ve insan hakları savunucusu. 1990'ların başından beri birçok sivil toplum kuruluşuna destek olmuştur. 2002'den beri kâr amacı gütmeyen bir kültür kurumu olarak faaliyetlerini sürdüren Anadolu Kültür'ün kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır.

Osman Kavala, lise eğitimini 1975'te İstanbul'da Robert Lisesinde tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde İşletme, Manchester Üniversitesinde Ekonomi üzerine lisans eğitimi aldı. New York'taki The New School for Social Research'te doktora eğitimine başladı ancak 1982'de babası Mehmet Kavala'nın ani ölümü sonrasında İstanbul'a döndü ve ailesinin işlerini devraldı.

sman Kavala 1982'de Türkiye'ye döndükten sonra farklı yayınevlerinin kuruluşunda aktif rol aldı. 1983 yılında İletişim Yayınları'nın, 1985 yılında da Nazar Büyüm ve Selahattin Beyazıt'la birlikte Ana Yayıncılık'ın kurucu ekibi içinde yer aldı. Ana Yayıncılık, Britannica ansiklopedisinin Türkçe versiyonu AnaBritannica'yı, Britannica Compton's'u ve Temel Britannica'yı yayımladı. Osman Kavala hâlen Aras Yayıncılık'ta yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.