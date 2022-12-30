2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Orkun Kökçü kimdir? Futbolcu Orkun Kökçü hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 4,592 haber kaynağında 64,705 adet haber yapılan Orkun Kökçü, toplamda 118,722,054 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Orkun Kökçü kimdir? İşte, Orkun Kökçü hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Orkun Kökçü, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Orkun Kökçü hakkında 4,592 haber kaynağında 64,705 adet haber yer alırken 2022'de toplam 118,722,054 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Orkun Kökçü hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

ORKUN KÖKÇÜ KİMDİR?

Orkun Kökçü, 2014 yılında Feyenoord gençlik akademisine katıldı. 17 Eylül 2018'de KNVB Kupası'nın ilk turunda VV Gemert karşısında 4-0 galibiyetle ayrıldıkları maçta 17 yaşında Feyenoord formasıyla ilk kez sahaya çıktı ve Feyenoord'un ikinci golünü attı. Eredivisie'de ilk maçını 9 Aralık 2018'de FC Emmen takımına karşı yaptı ve oyuna sonradan girdikten sonra bir gol ve birde asist yaparak skora katkıda bulundu. 10 Nisan 2019'da, Feyenoord'taki sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.

Millî takım kariyeri

Hollanda U-17, U-18[7] ve U-19 millî takımlarında oynadı. 2019'da Kökçü, Türkiye adına oynamak istediğini açıkladı. 6 Eylül 2019'da İngiltere U-21 takımına 3-2 kaybettikleri 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme maçında Türkiye U-21 takımının formasını ilk kez giydi. 28 Ağustos 2020'de, Türkiye millî futbol takımına çağrıldı