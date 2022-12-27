2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Orhan Tavlı kimdir? Orhan Tavlı hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,795 haber kaynağında 635,437 adet haber yapılan Orhan Tavlı, toplamda 685,309,018 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Orhan Tavlı kimdir? İşte, Orhan Tavlı hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Orhan Tavlı, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Orhan Tavlı hakkında 7,795 haber kaynağında 635,437 adet haber yer alırken 2022'de toplam 685,309,018 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Orhan Tavlıhakkında merak edilen Orhan Tavlıkimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ORHAN TAVLI KİMDİR?

1965 yılında Ordu'da dünyaya gelen Tavlı, 1987'de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Mesleki eğitim amacıyla 6 Eylül 1989 - 6 Eylül 1990 tarihleri arasında İngiltere'de, 1 Haziran 2007 - 31 Aralık 2007 tarihleri arasında da ABD'de bulundu. 9 Haziran 2020'de Muğla Valisi olarak atanmıştır.