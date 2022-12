2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Onur Şener kimdir? Müzisyen Onur Şener hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Onur Şener, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Onur Şener hakkında 8,731 haber kaynağında 1,217,107 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,330,215,236 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Onur Şener hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

ONUR ŞENER KİMDİR?

Onur Şener'in 1977 tarihinde dünyaya gelmiştir. Ankara TED Koleji'nden 1995 yılında mezun olduktan sonra kariyerine müzik ile devam etmiştir. 2013 yılında O Ses Türkiye' yarışmasına katılarak Show Must Go On şarkısını seslendirmiştir. Sel Suyu adında albümü olan müzisyen birçok yerde sahne almıştır. Onur Şener'in evli ve iki çocuğu olduğu bilinmektedir.