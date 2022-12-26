2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Önder Karaveli kimdir? Önder Karaveli hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,642 haber kaynağında 527,657 adet haber yapılan Önder Karaveli, toplamda 447,770,183 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Önder Karaveli kimdir? İşte, Önder Karaveli hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Önder Karaveli, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Önder Karaveli hakkında 7,642 haber kaynağında 527,657 adet haber yer alırken 2022'de toplam 447,770,183 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Önder Karaveli hakkında merak edilen Önder Karaveli kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ÖNDER KARAVELİ KİMDİR?

Önder Karaveli (d. 26 Mart 1974, İstanbul) Türk teknik direktör. 1. Lig takımlarından Adanaspor'un teknik direktörüdür. Serpil Hamdi Tüzün tedrisatından geçerek 2000 yılından itibaren Beşiktaş ve diğer kulüplerin altyapı takımlarında görev aldı. Sergen Yalçın 9 Aralık 2021'de istifa ettikten sonra geçici teknik direktör olarak takımın başına getirildi. 13 Ocak 2022'de Ahmet Nur Çebi ile yaptıkları basın toplantısının ardından Beşiktaş'ın resmen teknik direktörü olarak açıklandı. Mart 2022'de kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamasına göre Karaveli, takımın menfaatlerini düşünerek görevine devam etmeme kararı aldı. 25 Mart 2022'de Valérien Ismaël'in Beşiktaş teknik direktörlüğü görevine gelmesiyle altyapı koordinasyon antrenörü olarak görev alacağı açıklandı. 27 Eylül 2022 tarihinde 1. Lig takımlarından Adanaspor'un yeni teknik direktörü oldu. Karaveli'nin Beşiktaş'tan ayrılması üzerine Futbol Gelişim Direktörlüğü görevine Halim Okta getirildi.