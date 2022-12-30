2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ömür Akkor kimdir? Ömür Akkor hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7.997 haber kaynağında 482.437 adet haber yapılan Ömür Akkor, toplamda 855.981.395 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ömür Akkor kimdir. İşte, Ömür Akkor hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ömür Akkor, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ömür Akkor hakkında 7.997 haber kaynağında 482.437 adet haber yer alırken 2022'de toplam 855.981.395ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ömür Akkor hakkında merak edilen Ömür Akkor kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ÖMÜR AKKOR KİMDİR?

Ömür Akkor, 1975 yılında Kilis'te doğdu. Uludağ Üniversitesi'nde İktisat okudu. 5 yıl Bursa'nın ilçe ve köylerinde yemekleri kayıt altına aldı. 105 yıldır devam eden ve Türkiye'nin en eski arkeolojik kazısı olan Alaca Höyük'te kazı çalıştayı ekibinde şef olarak bulunmakta ve 4000 yıllık yemekleri hayata geçirmektedir.

Ömür Akkor doğum tarihi : 1975

Ömür Akkor kaç yaşında : 46 yaşında

Ömür Akkor mesleği ne : Aşçı

Ömür Akkor aslen nereli : Kilis doğumlu

Ömür Akkor ikiz kardeşi kimdir : Yunus Emre Akkor

Son 15 yıldır Türkiye mutfağı üzerinde çalışmalar yapmak için 81 ili gezmiş ve "Türk mutfağı için 250.000 km" projesini tamamlamıştır.

'Bursa Mutfağı' kitabını hazırladı. 'Bursa Mutfağı' kitabı, Bursa'nın 500 yıllık yemek kültürünü masaya yatıran ilk yemek kitabı oldu. Kitap Mart 2009 tarihinde yayınlandı. Kitapta ilk kez yayınlanarak dünya mutfak literatürüne giren 140 tarif yer alıyor.

'Yemek kitapları Nobeli' olarak da nitelendirilen dünyaca ünlü yemek kitapları yarışması Gourmand Cookbook Awards'a katılan Muhammed Ömür Akkor'un 'Selçuklu Mutfağı' adlı eseri, 'Dünyanın En İyi Mutfak Tarihi Kitabı' ödülüne layık görüldü. Yunus Emre adında ikiz kardeşi bulunan Ömür Akkor'un kardeşi de kendisi gibi ünlü bir şeftir. İkiz kardeşler asla aynı mutfağa girmediğini, farklı tarzlarından dolayı anlaşamadıklarını söylemişlerdir.

Ömür Akkor, Doğu Akdeniz Üniversitesinde Gastronomi bölümünde "Anadolu Mutfak Tarihi", "Osmanlı Mutfağı" ve " Türk Mutfağı" dersleri veriyor. 'Bursa Mutfağı' kitabı ile dünyanın en prestijli yemek kitabı yarışması "Gourmand World Cookbook Awards"ta,"Yerel Mutfak" kategorisinde 2009'un en iyi kitabı ödülünü alan Akkor, Türkiye mutfağı üzerinde çalışmalar yapmak için Türkiye'nin illerini gezerek bilgi toplamış.