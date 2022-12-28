2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ömer İleri kimdir? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,702 haber kaynağında 3,155,434 adet haber yapılan Ömer İleri, toplamda 4,791,664,296 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ömer İleri kimdir? İşte, Ömer İleri hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ömer İleri, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Ömer İleri hakkında 9,702 haber kaynağında 3,155,434 adet haber yer alırken 2022'de toplam 4,791,664,296 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ömer İleri hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

ÖMER İLERİ KİMDİR?

2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden Elektrik/Elektronik Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini aldı. Rutgers Üniversitesi, New Brunswick, NJ'den sırasıyla 2003 ve 2007'de elektrik ve bilgisayar mühendisliği dereceleri aldı.

Doktora çalışmalarında Rutgers Üniversitesi Kablosuz Bilgi Ağı Laboratuvarı (WINLAB) ile çalıştı. 2005 yılında Bell Laboratories, Lucent Technologies, Holmdel, NJ'de yaz stajyerliği yaptı. KTH, İsveç'teki İletişim Sistemleri Departmanında Radyo İletişim Laboratuvarı'nda doktora sonrası araştırma görevlisi ve proje lideri olarak görev yaptı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nda (TÜBİTAK) bilimsel programlar uzmanı olarak görev yaptı.

İletişim Ağlarında Mikroekonomik Modeller (Fiyatlandırma ve Oyun Teorisi), Spektrum Yönetimi ve Düzenleme (Odak: Dinamik Spektrum Erişim Ağları), Telekomünikasyon (Telekom iş modelleri ve altyapı maliyet modellemesi), Kablosuz Standartlar ve Protokoller (IEEE 802.11 / Wi- Fi, 802.16 / Wi-Max, UMTS, vb.) alanlarında araştırmalar yapan Ömer İleri, AKP'nin 7. Olağan Kongresi sonrası Erdoğan tarafından AKP MYK'da Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı olarak göreve getirildi.

Ömer İleri Rizeli ve eski bakanlardan Tevfik İleri'nin torunudur.