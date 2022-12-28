2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ömer Fethi Gürer kimdir? Ömer Fethi Gürer hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,698 haber kaynağında 1,606,765 adet haber yapılan Ömer Fethi Gürer, toplamda 1,850,915,509 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ömer Fethi Gürer kimdir? İşte, Ömer Fethi Gürer hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ömer Fethi Gürer, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ömer Fethi Gürer hakkında 8,698 haber kaynağında 1,606,765 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,850,915,509 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ömer Fethi Gürer hakkında merak edilen Ömer Fethi Gürer kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ÖMER FETHİ GÜRER KİMDİR?

Ömer Fethi Gürer (d. 20 Eylül 1957, Niğde), Türk siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP Niğde milletvekili olarak meclise giren Gürer'in Niğde ile ilgili ulusal ve yerel basında yayımlanmış beş bini aşkın makalesi ve beş kitabı bulunmaktadır. Adana Disk Tekstil Sendikası Çukobirlik Şubesi Başkanlığı yaptı.% 400 TİS sözleşmesinde zam alarak halen aşılamayan tekstil işkolunda rekor sözleşme imzaladı.Adana DESYÖS Yüksek Öğrenim Derneği kurucusu ve kapanıncaya kadar başkanlığını yaptı.Adana CHP il gençlik kolları il Sekreteri,Adana Seçim Komite Üyeliği,SHP Kadıköy ilçe Sekreterliği görevinde bulundu.Adana,Niğde,İstanbul CHP ve SHP kurultay delegeliği yaptı. Özel sektörde 17 yıl müdürlük ve genel müdürlük yapan Gürer, 2009 Türkiye yerel seçimleri'nde CHP Bor Belediye Başkan Adayı oldu. Kartal Belediyesi Danışman ve Kartal Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.1 Kasım 2015 tarihinde erken genel seçimde CHP Niğde Milletvekili seçildi.