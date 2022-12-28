2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ömer Faruk Çelik kimdir? Ömer Faruk Çelik hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,436 haber kaynağında 2,759,588 adet haber yapılan Ömer Faruk Çelik, toplamda 3,465,720,512 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ömer Faruk Çelik kimdir? İşte, Ömer Faruk Çelik hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ömer Faruk Çelik, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ömer Faruk Çelik hakkında 9,436 haber kaynağında 2,759,588 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,465,720,512 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ömer Faruk Çelik hakkında merak edilen Ömer Faruk Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ÖMER FARUK ÇELİK KİMDİR?

1977 Manisa doğumludur.

Ömer Faruk Çelik ilk eğitimini Manisa Necati Bey İlkokulunda, orta ve lise eğitimini Manisa İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden mezun oldu.

Askerlik görevini kısa dönem olarak Eskişehir'de tamamladı.

İlk siyasi tecrübesini Refah Partisi Gençlik kollarında kazandı.

AK Parti kuruluşundan bu yana değişik görevlerde bulunan Çelik, Manisa Merkez İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, Manisa Merkez İlçe Başkanlığı, Manisa Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Ak Parti Meclisi Grup Başkan Vekili görevlerinde bulundu.

Birçok sivil toplum kuruluşunun kurucusu ve aynı zamanda üyesidir.

İş yaşamını müteahhit olarak sürdüren Çelik, evli ve iki çocuk babasıdır.

Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Ömer Faruk Çelik, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Adayı oldu.