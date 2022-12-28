2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ömer Faruk Coşkun kimdir? Ömer Faruk Coşkun hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,964 haber kaynağında 2,013,568 adet haber yapılan Ömer Faruk Coşkun, toplamda 2,411,682,614 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ömer Faruk Coşkun kimdir? İşte, Ömer Faruk Coşkun hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ömer Faruk Coşkun, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ömer Faruk Coşkun hakkında 8,964 haber kaynağında 2,013,568 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2,411,682,614 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ömer Faruk Coşkun hakkında merak edilen Ömer Faruk Coşkun kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ÖMER FARUK COŞKUN KİMDİR?

Ömer Faruk Coşkun (1970, İstanbul), Türk bürokrat. 10 Haziran 2020 tarihli cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kahramanmaraş Valisi olarak atandı.

1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Coşkun; ilköğrenimini İstanbul'da, ortaöğrenimini Bursa'da tamamladı. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Aynı yıl mülki idare amirliği mesleğine giriş yaptı. 2000 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Bölümünde yüksek lisans yaptı.

Kariyeri

1996-2007 yılları arasında sırasıyla, Kocaeli Kaymakam Adaylığı, Akpınar (Kırşehir), Mazgirt (Tunceli), Adilcevaz (Bitlis) ilçelerinde kaymakam olarak görev yaptı. 2007 yılında mülkiye müfettişliğine, 2009 yılında da mülkiye başmüfettişliğine atandı. Mülkiye başmüfettişliği görevini sürdürmekte iken 13 Haziran 2017 tarihli ve 2017/10458 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Osmaniye Valisi olarak atandı.

Cumhurbaşkanlığının 09 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan kararnamesi ile Kahramanmaraş Valisi olarak atandı.

Özel hayatı

Coşkun, evli ve 2 çocuk babasıdır.