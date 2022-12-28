2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ömer Bulut kimdir? TOKİ Başkanı Ömer Bulut hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,147 haber kaynağında 1,887,775 adet haber yapılan Ömer Bulut, toplamda 1,783,879,130 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ömer Bulut kimdir? İşte, Ömer Bulut hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ömer Bulut, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Ömer Bulut hakkında 9,147 haber kaynağında 1,887,775 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,783,879,130 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ömer Bulut hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

ÖMER BULUT KİMDİR?

1968 yılında Trabzon'da doğdu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1994 yılında mezun oldu. 1995-2001 yılları arasında İller Bankası Erzurum ve Ankara Müdürlüklerinde mühendis olarak görev aldı.

Toplu Konut İdaresi'nde (TOKİ), 2005-2006 yılları arasında Uzmanlık, 2006-2011 yılları arasında Daire Başkanlığı yapan Bulut, Temmuz 2011 - Aralık 2018 tarihleri arasında Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2018 yılının Aralık ayından itibaren, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda, Başkanlık görevini vekâleten yürüten Ömer Bulut,31 Mart 2019 tarihinde TOKİ Başkanlık görevine asaleten atanmıştır.