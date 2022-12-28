2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ömer Ali kimdir? Ömer Ali hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,685 haber kaynağında 4,955,758 adet haber yapılan Ömer Ali, toplamda 6,102,033,907 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ömer Ali kimdir? İşte, Ömer Ali hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ömer Ali, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ömer Ali hakkında 9,685 haber kaynağında 4,955,758 adet haber yer alırken 2022'de toplam 6,102,033,907 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ömer Ali hakkında merak edilen Ömer Ali kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ÖMER ALİ ŞAHİNER KİMDİR?

Ömer Ali Şahiner (d. 2 Ocak 1992, Ereğli, Konya), Türk millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir'de oynamaktadır. Futbola Karabağ G.B. altyapısında başlayan Ömer Ali Şahiner, daha sonra Konya Şekerspor altyapısına geçti. 2008 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak buradaki as takıma alındı. Konya Şekerspor için ilk resmî karşılaşmasına 26 Kasım 2008 tarihinde Mersin İdman Yurdu'ya karşı oynanan 2. Lig karşılaşmasında çıktı. Bu karşılaşmadan sonra kısa sürede ilk onbirin düzenli oyuncusu olmayı başardı. 2012-2013 sezonundan itibaren Konyaspor forması giymektedir. 35 kez millî takımlara çağrılan Ömer Ali Şahiner, 2 kez Türkiye U-16, 10 kez Türkiye U-17, 11 kez Türkiye U-18 ve 10 kez de Türkiye U-19 forması olmak üzere toplam 33 kez millî formayı giymiştir ve müsabakalarda 11 gol kaydetmiştir. Türkiye U-17 millî takımıyla 2009 yılında Nijerya'da düzenlenen 2009 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupasına katıldı ve takımıyla Çeyrek final oynadı. Türkiye U-19 millî takımıyla Temmuz 2011 tarihinde Romanya'da düzenlenen 2011 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonasına katılacak.