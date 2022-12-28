2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ömer Arısoy kimdir? Ömer Arısoy hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ömer Arısoy, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ömer Arısoy hakkında 8,611 haber kaynağında 1,740,550,671 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,740,550,671 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ömer Arısoy hakkında merak edilen Ömer Arısoy kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

1974'te Rize Çamlıhemşin'de doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini burada tamamladı. 1989'da Marmara Üniversitesi Basın – Yayın Yüksekokuluna girdi, üç yıl devam etti. 1992'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi ve 1997'de mezun oldu. Bir süre serbest avukatlık yaptı.

1999'da Zeytinburnu Belediyesi Başkan Danışmanı, 2004'te Başkan Yardımcısı oldu. 10 yıl boyunca hukuk işleri, kültür, bilgi işlem, yazı işleri ve insan kaynakları sorumluluğunu yürüttü, encümen ve ihale komisyonu başkanlığı yaptı. Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınlarını yönetti

Ekim 2014'te Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı olarak görevlendirildi. Doğal ve kültürel mirasla uyumlu yeni bir konut politikası oluşturulmasına katkı sağlamak üzere Ev ve Şehir seminerlerini düzenledi. TOKİ Kültür Yayınlarını hayata geçirdi.

Eylül 2016'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı olarak atandı. 3. Millî Kültür Şûrası, 3. Turizm Şûrası ve 6. Ulusal Yayın Kongresinin düzenlenmesinde etkin rol aldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle, Temmuz 2018'de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı oldu.

Kasım 2018'de AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adaylığı için Bakanlıktan ayrıldı. 31 Mart 2019 mahalli idareler seçiminde Zeytinburnu ilçesinin 5. Belediye Başkanı olarak seçildi. Türk Dünyası Belediyeler Birliği yönetim kurulu üyesi olan Arısoy, evli ve üç çocuk babasıdır.