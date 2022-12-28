2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ömer Bayram kimdir? Ömer Bayram hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,146 haber kaynağında 2,603,975 adet haber yapılan Ömer Bayram, toplamda 3,857,222,681 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ömer Bayram kimdir? İşte, Ömer Bayram hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ömer Bayram, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ömer Bayram hakkında 9,146 haber kaynağında 2,603,975 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,857,222,681 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ömer Bayram hakkında merak edilen Ömer Bayram kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ÖMER BAYRAM KİMDİR?

Ömer Bayram (d. 27 Temmuz 1991; Breda, Hollanda) Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giyen Türk futbolcudur.

KULÜP TAKIMLARI KARİYERİ

Hollanda'nın Breda kentinde bir Kayseri'den göç etmiş Türk işçi ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ömer Bayram, futbola PCP Breda altyapısında başladı. Daha sonra Baronie van Breda ve NAC Breda altyapılarında forma giydi. 2009 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. NAC Breda formasıyla ilk resmî karşılaşmasına 26 Mart 2010 tarihinde ADO Den Haag'a karşı oynanan Eredivisie karşılaşmasında çıktı. 2009-2010 ve 2010-11 sezonlarında genelde yedek oyuncu olarak ortalama bir sezonda 10 karşılaşmada görev alsa da 2011-12 sezonunun başından itibaren ilk 11'de düzenli olarak görev almaya başladı.

Hollanda liginde sergilediği performansla zamanla birçok Süper Lig ekibinin transfer listesine girmeyi başardı.

2012-13 sezonunda Kayserispor'a transfer olan futbolcu ilk haftalarda şans bulsa da ilerleyen haftalarda forma şansı azalmıştır. İlk sezonunda Kayseri'nin plaka kodu olan 38 numaralı formayı giyen Bayram, 2013-14 sezonundan itibaren 3 numaralı formayı giyecektir.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Hollanda genç millî takımlarından da teklif almasına rağmen tercihini Türkiye'den yana kullandı ve Türkiye 18 yaş altı millî futbol takımı formasıyla ilk karşılaşmasına 1 Nisan 2009 tarihinde Hollanda A genç millî takımına karşı oynanan dostluk karşılaşmasında çıktı.

Bu güne dek 8 kez millî takımlara çağrılan Ömer Bayram, 5 kez Türkiye U-19 ve 3 kez de Türkiye A2 forması olmak üzere toplam 8 kez millî formayı giymiştir ve bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetmiştir.