2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ömer Çomaklı kimdir? Ömer Çomaklı hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,599 haber kaynağında 1,444,731 adet haber yapılan Ömer Çomaklı, toplamda 1,721,486,357 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ömer Çomaklı kimdir? İşte, Ömer Çomaklı hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ömer Çomaklı, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ömer Çomaklı hakkında 8,599 haber kaynağında 1,444,731 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,721,486,357 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ömer Çomaklı hakkında merak edilen Ömer Çomaklıkimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ÖMER ÇOMAKLI KİMDİR?

1962 yılında Aşkale'de doğdu. İlk ve orta öğretimini burada tamamladı. 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. Lisans eğitiminden 1985 yılında mezun oldu. 1986 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Termodinamik Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1988 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik-Enerji Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini; 1991'de de Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik Anabilim Dalında Doktora eğitimini tamamladı.

1991 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde Yardımcı Doçent olarak göreve atandı.

1993-1994 yılları arasında ABD Miami Üniversitesi'nde ilgili bölümde doktora sonrası misafir araştırmacı olarak bulundu.

1995 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümüne Doçent,

2002'de Profesör olarak atandı.

Aynı bölümde;

1991-2016 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığı,

1994-1998 yılları arasında da Bölüm Başkanlığı yaptı.

2009-2011 yılları arasında Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı,

2008-2011 yılları arasında Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2013-2016 yılları arasında da Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürüttü.

Birçok ulusal ve uluslararası projede yer alan Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI'nın şu ana kadar yayımlanmış 120'ye yakın ulusal ve uluslararası yayın, bildiri ve poster çalışması bulunmaktadır.

12 Ağustos 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI evli ve dört çocuk babasıdır.