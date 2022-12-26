2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ömer Erdoğan kimdir? Ömer Erdoğan hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,521 haber kaynağında 5,526,369 adet haber yapılan Ömer Erdoğan, toplamda 10,134,557,462 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ömer Erdoğan kimdir? İşte, Ömer Erdoğan hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ömer Erdoğan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ömer Erdoğan hakkında 9,521 haber kaynağında 5,526,369 adet haber yer alırken 2022'de toplam 10,134,557,462 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ömer Erdoğan hakkında merak edilen Ömer Erdoğan kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ÖMER ERDOĞAN KİMDİR?

Ömer Erdoğan 3 Mayıs 1977 tarihinde Kassel, Almanya'da dünyaya gelmiştir. Defans mevkiinde forma giymiş Alman vatandaşlığı da bulunan Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör.

İlk yılları

Futbola Almanya'da başladı. Babası altı-yedi yaşlarında bir altyapı takımına gönderdi. Sürekli idmanlara, maçlara götürdü. Futbolcu olmasında büyük katkısı vardı. 17 yaşında profesyonel oldu.

18 yaşında Hamburg şehrinin bir takımı olan St. Pauli'ye transfer oldu. 1998-99 sezonunda teknik direktör Hikmet Karaman'ın isteğiyle Erzurumspor'a transfer oldu. Burada iki sezon görev aldıktan sonra takımdan ayrıldı. 2001-02 sezonunda Diyarbakırspor'a transfer oldu ve iki sezon forma giydikten sonra Galatasaray'a transfer oldu.

Galatasaray

2002-03 sezonunda Fatih Terim tarafından büyük umutlarla Galatasaray'a transfer edildi. Fatih Terim'in Galatasaray'a kaptanı Bülent Korkmaz ve Barcelona'dan yeni transfer Frank de Boer'i tercih etmesi nedeniyle daha çok yedek kaldı. İlk yarıda birkaç maçta sonradan oyuna girdi. İkinci yarıda Galatasaray takımında gençleştirme operasyonu olunca bazı futbolcular kadro dışı kaldı ve Erdoğan düzenli olarak forma şansı buldu. Fakat Galatasaray'da Terim'in istifası ile göreve gelen teknik direktörlüğe Hagi, eski futbolcular affetti ve Erdoğan tekrar yedeğe düştü. Sezon sonunda da takımdan ayrıldı.

Malatyaspor

Galatasaray'dan Malatyaspor'a transfer oldu ve iki sezon forma giydi. Malatyaspor'da son maçlarda dört gol atarak dikkat çekti ve birçok kulübün dikkatini çekti.

Bursaspor

2006-07 sezonu öncesinde Bursaspor'a transfer oldu. Oyunuyla herkesin takdirini kazanan başarılı oyuncu, Bursaspor'da kaptanlığa kadar yükseldi, A millî takıma seçildi. 13.05.2013 tarihinde Bursa'da oynanan Bursaspor-Eskişehirspor maçı ile aktif futbol yaşantısına son vererek futbolu Bursaspor'da bıraktı.