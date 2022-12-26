2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ömer Halisdemir kimdir? Ömer Halisdemir hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,596 haber kaynağında 1,442,366 adet haber yapılan Ömer Halisdemir, toplamda 1,720,753,249 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ömer Halisdemir kimdir? İşte, Ömer Halisdemir hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ömer Halisdemir, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ömer Halisdemir hakkında 8,596 haber kaynağında 1,442,366 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,720,753,249 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ömer Halisdemir hakkında merak edilen Ömer Halisdemir kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ÖMER HALİSDEMİR KİMDİR?

Ömer Halisdemir (20 Şubat 1974 - 16 Temmuz 2016), Türk asker. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında görevliyken komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbe yanlısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi göğsünden vurarak öldüren ve ardından diğer darbe yanlısı askerler tarafından vurularak öldürülen koruma astsubayıdır. Kendisine vur emri, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı tarafından verilmiştir. Yedi çocuklu bir aileden gelen Ömer Halisdemir, çocukluğunu Bor, Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde geçirdi. Çukurkuyu'da okul sonralarında çobanlık yaptı. Hatice Halisdemir ile olan evliliğinden Elifnur ve Doğan Ertuğrul adlarında iki çocuğu dünyaya geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Türkiye sınırları içinde ve dışında çeşitli görevlerde yer aldı. Babası Hasan Hüseyin Halisdemir'in aktardığı bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında öldürdüğü komutan Semih Terzi ile birlikte daha önceden Afganistan'da görev yapmıştı.