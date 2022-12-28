2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Oktay Yıldırım kimdir? Emekli Astsubay Oktay Yıldırım hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,769 haber kaynağında 1,705,729 adet haber yapılan Oktay Yıldırım, toplamda 1,981,029,539 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Oktay Yıldırım kimdir? İşte, Oktay Yıldırım hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Oktay Yıldırım, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Oktay Yıldırım hakkında 8,769 haber kaynağında 1,705,729 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,981,029,539 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Oktay Yıldırım hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

OKTAY YILDIRIM KİMDİR?

Orduda özel harpçi olarak görev yaparken 2005 yılında malulen emekli oldu. Emekli olduktan sonra Kuvvai Milliye Derneği'nde Kurucular Kurulu Üyeliği ve İstanbul İl başkanlığı ile kuvvaimilliye adlı internet sitesinde yazarlık yapmaya başladı. Bu dönem içerisinde pek çok ulusalcı eylemler düzenledi.

6 Haziran 2006'da İstanbul Taksim'deki AB Bilgi Merkezi önünde düzenlenen "AB'ye Hayır" mitinginde avukat Kemal Kerinçsiz ve adı Danıştay Saldırı nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan emekli Binbaşı Zekeriya Öztürk ile beraber yer aldı. 21 Eylül 2006'da yazar Elif Şafak'ın 301. maddeden yargılandığı davada Kemal Kerinçsiz'le beraber Şafak'a yönelik protesto gösterisi düzenledi. 12 Haziran 2007'de Mehmet Demirtaş isimli tanıdığının Ümraniye'deki gecekondusunda 27 adet el bombası bulundu. Demirtaş ve yeğeni Ali Yiğit'in ifadeleri üzerine bombaların Yıldırım'a ait olduğu iddia edildi ve bunun üzerine Yıldırım tutuklandı ve yapılan incelemede el bombalarının bazılarının seri numarasının Mayıs 2006'da Cumhuriyet gazetesine atılanlarla örtüştüğü belirlendi. Yıldırım'a ait olduğu söylenen bombalar üzerine başlayan soruşturma genişleyerek Ergenekon örgütü soruşturmasına dönüştü ve kamuoyunun yakından tanıdığı pek çok isim hakkında silahlı terör örgütü kurmak ve üye olmak gibi suçlardan dava açıldı. 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 33 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.