2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Okay Memiş kimdir? Okay Memiş hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 5.709 haber kaynağında 175.727 adet haber yapılan Okay Memiş, toplamda 229.112.335 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Okay Memiş kimdir? İşte, Okay Memiş hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Okay Memiş, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Okay Memiş hakkında 5.709 haber kaynağında 175.727 adet haber yer alırken 2022'de toplam 229.112.335 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Okay Memiş hakkında merak edilen Okay Memiş kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

OKAY MEMİŞ KİMDİR?

Okay Memiş, 1970 yılında Giresun´un Piraziz İlçesinde doğdu.

1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.

1992 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Sarıyahşi/Aksaray, Genç/Bingöl, Orta/Çankırı Kaymakamlığının ardından, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde 2002-2013 yılları arasında sırasıyla; Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Kısa bir süre İçişleri Bakanlığı'nda Hukuk Müşaviri olarak çalıştıktan sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başdanışmanı olarak görev yaptı.

1 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Gümüşhane Valisi olarak atandı.

İyi derecede İngilizce bilen Vali Okay Memiş, Eczacı Sibel Hanımefendi ile evli olup iki çocuk babasıdır.