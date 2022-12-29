2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Okan Kocuk kimdir? Futbolcu Okan Kocuk hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,959 haber kaynağında 402,376 adet haber yapılan Okan Kocuk, toplamda 942,275,938 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Okan Kocuk kimdir? İşte, Okan Kocuk hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Okan Kocuk, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Okan Kocuk hakkında 6,959 haber kaynağında 402,376 adet haber yer alırken 2022'de toplam 942,275,938 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Okan Kocuk hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

OKAN KOCUK KİMDİR?

Okan Kocuk, 1995 yılında Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde doğdu. Futbola da Mustafakemalpaşaspor'da başlayan Okan, 2008'de Bursaspor altyapısına transfer oldu. 2015 yılında Bursaspor'la profesyonel sözleşme imzaladı. 2016-17 sezonunda 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'a kiralık olarak gönderildi. Burada 23'ü lig 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 25 maçta forma giydi. 2017-18 sezonunda 1. Lig takımlarından İstanbulspor'a kiralanan futbolcu burada ise 34'ü lig 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 37 maçta forma giydi. 2018-19 sezonunda Bursaspor'a dönen futbolcu ligde takımıyla 22 maça çıktı ve 1980 dakika sahada kaldı. 2019-20 sezonunda Süper Lig takımlarından Galatasaray'la 4 yıllık sözleşme imzaladı. 9 Temmuz 2021 tarihinde Giresunspor'a geçici transferi duyuruldu. Mayıs 2022 Mayıs'de, sezonun sona ermesiyle birlikte Galatasaray'a döndü.