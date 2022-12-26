2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Okan Buruk kimdir? Okan Buruk hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7.295 haber kaynağında 453.422 adet haber yapılan Okan Buruk, toplamda 1.031.640.378 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Okan Buruk kimdir, İşte, Okan Buruk hayatı ve biyografisi

Okan Buruk hiç böyle çıldırmamıştı: Bizimle gelmeyecek, burada antrenman yapacak

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Okan Buruk, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Okan Buruk hakkında 7.295 haber kaynağında 453.422 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1.031.640.378 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Okan Buruk hakkında merak edilen Okan Buruk kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

OKAN BURUK KİMDİR?

Okan Buruk 19 Ekim 1973 yılı İstanbul doğumlu , orta saha mevkiinde forma giymiş eski Türk futbolcu.

İlk olarak Büyükçekmece'de yerel bir kulüp olan Karadeniz İdman Ocağı'nda oynadı.Her iki abisinin de futbolcu olması nedeniyle futbolla iç içe büyüdü ve 11 yaşında Galatasaray'ın alt yapısına girdi.

1992 yılında Avrupa Gençler Şampiyonu olan Genç Milli Takım'ın kaptanıydı. Trabzonspor'la oynanan bir kupa maçında ayağının kırılması nedeniyle bir süre yeşil sahalardan uzak kaldı.

2001 yılında Galatasaray'ın üst üste 5. şampiyonluğu kazanmasına üç ay kala Emre Belözoğlu ile birlikte İtalya'nın Inter Milan Kulübü ile anlaşma imzaladı.Şampiyonluğun kaybedilmesinde ki en büyük etkenlerden birisi olarak gösterildi.

Türkiye Milli Futbol Takımımın 3. olduğu 2002 FIFA Dünya Kupası'nda forma giydi. 2006 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Danimarka Milli Futbol Takımı'na attığı golle dikkatleri üzerine çekmiştir.

Emre Belözoğlu ile birlikte gittiği, 3 sezon oynadığı Internazionale'da fazla forma şansı bulamadı. 2004-05 sezonu başında Beşiktaş'a transfer oldu.

Taraftarın uzun süre muhalefet etmesine rağmen en sonunda ultrAslan taraftar grubunun da onayı alınarak 11 Temmuz 2006 tarihinde boş mukaveleye imza atarak eski kulübü Galatasaray'a geri dönmüştür.

Okan Buruk 7 Haziran 2008 itibari ile Galatasaray kulübünden ayrılarak. İstanbul Büyükşehir Belediyespor takımı ile 2 yıllık mukavele imzalamıştır.

2009-10 sezonunun sonunda futbolu bırakmaya kararı verdi. Bu kararından sonra Türkiye formasıyla 19 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti ile oynanan maçta 9. dakikada Emre Aşık'la beraber oyundan çıkarak jübilesini yaptı.

3 Temmuz 2007 tarihinde eski Türkiye Güzeli ve model Nihan Akkuş'la evlenmiştir.

Teknik direktörlük kariyeri

2011-2013 Türkiye (yardımcı antrenör)

2013-2014 Elazığspor

2014-2015 Gaziantepspor

2015-2016 Sivasspor

2016-2017 Göztepe

2017- Akhisar Belediyespor