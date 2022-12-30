2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Okan Gaytancıoğlu kimdir? Okan Gaytancıoğlu hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,961 haber kaynağında 402,580 adet haber yapılan Okan Gaytancıoğlu, toplamda 942,100,071 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Okan Gaytancıoğlu kimdir? İşte, Okan Gaytancıoğlu hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Okan Gaytancıoğlu, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Okan Gaytancıoğlu hakkında 6,961 haber kaynağında 402,580 adet haber yer alırken 2022'de toplam 942,100,071 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Okan Gaytancıoğlu hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

OKAN GAYTANCIOĞLU KİMDİR?

Okan Gaytancıoğlu (d. 1 Ocak 1967, Havsa), Türk siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı.

Oka Gaytancıoğlu 1 Ocak 1967 tarihinde İsmet Bey ve Sevim Hanım'ın çocuğu olarak Edirne'nin Havsa ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Havsa'da tamamlamasının ardından 1988 yılında Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Edirne'de Trakyabirlik Genel Müdürlüğü Tarım servisinde çalışmaya başladı.

Ekim 1993 tarihinde Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünde açılan sınavı kazanarak Araştırma Görevlisi oldu. 1994 yılında yüksek lisansını, 1997 yılında doktorasını tamamladı.1998 yılında Yrd. Doç. Dr. unvanını aldı, 2010 yılında ise Doçent oldu.

1999 ve 2002 yılları arasında Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, 2004 ve 2006 yılları arasında Trakya Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevlerini sürdürdü.

2007 yılında Trakya Üniversitesinden Tekirdağ ve Kırklareli'nin ayrılmasıyla birlikte Tekirdağ'da kurulan Namık Kemal Üniversitesi'nin Genel Sekreterlik görevini 6 ay süreyle yerine sürdürdü.

Ziraat Mühendisleri Odası'nın (ZMO) 2013 yılında verdiği "Bilim Ödülü"'nün sahibi olan Gaytancıoğlu'nun 4 kitabı ve 71 yayını bulunmaktadır.Evli ve bir çocuk babası olan Gaytancıoğlu, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Siyasi kariyeri

Cumhuriyet Halk Partisi

2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) üye oldu 2011 Türkiye genel seçimleri'nde Edirne milletvekili aday adayı olan Gaytancıoğlu, hiçbir partinin tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamadığı Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP Edirne milletvekili olarak meclise girdi.

Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP Edirne milletvekili olarak meclise girdi. 1 Şubat 2016 tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine getirildi.

27. dönem CHP Edirne milletvekili adayıdır.