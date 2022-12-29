2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Oğuzhan Özyakup kimdir? Futbolcu Oğuzhan Özyakup hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,563 haber kaynağında 313,845 adet haber yapılan Oğuzhan Özyakup, toplamda 426,337,210 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Oğuzhan Özyakup kimdir? İşte, Oğuzhan Özyakup hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Oğuzhan Özyakup, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Oğuzhan Özyakup hakkında 6,563 haber kaynağında 313,845 adet haber yer alırken 2022'de toplam 426,337,210 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Oğuzhan Özyakup hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

OĞUZHAN ÖZYAKUP KİMDİR?

Oğuzhan Özyakup 23 Eylül 1992 tarihinde Zaandam, Hollanda'da dünyaya gelmiştir. Fortuna Sittard'da forma giymektedir.

Millî takım kariyeri

Hollanda millî takımı

Hollanda'nın 17 yaş altı ve 19 yaş altı takımlarında yer alan Oğuzhan, Hollanda 17 yaş altı millî takımıyla birlikte 2009 UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda final oynamıştır.

Türkiye millî takımı

A millî takım tercihini Türkiye'den kullanan Oğuzhan Özyakup, 29 Şubat 2012 tarihinde Danimarka ve İrlanda ile oynanacak maçlar için Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı aday kadrosuna çağrılmıştır. İrlanda karşılaşmasının 61. dakikasında forma giymiş ve 1-0 biten maçın tek golünü 84. dakika da kaydetmiştir