2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Oğuzhan Akgün kimdir? Oğuzhan Akgün hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,140 haber kaynağında 480,366 adet haber yapılan Oğuzhan Akgün, toplamda 690,934,795 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Oğuzhan Akgün kimdir? İşte, Oğuzhan Akgün hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Oğuzhan Akgün, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Oğuzhan Akgün hakkında 7,140 haber kaynağında 480,366 adet haber yer alırken 2022'de toplam 690,934,795 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Oğuzhan Akgün hakkında merak edilen Oğuzhan Akgün kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

OĞUZHAN AKGÜN KİMDİR?

Oğuzhan Akgün (d. 13 Temmuz 2001), Beşiktaş takımında forvet ve kanat pozisyonunda görev yapan Türk futbolcudur.

Kariyeri

Akgün, ligdeki ilk profesyonel maçına kiralık oynadığı İstanbulspor formasıyla 25 Eylül 2019 tarihinde Türkiye Kupası 3. turunda uzatmalarda 3-2 yendikleri Pazarspor karşısında çıktı ve ilk 11'de yer aldı. Üç gün sonra 1. Lig'de 2-1 yendikleri Boluspor karşısında çıkarken, 58. dakikada oyuna dâhil oldu ve ligdeki ilk maçında oynamış oldu.

Futbola 2013 yılında Beşiktaş altyapısında başlayan futbolcu, siyah-beyazlılarda U16, U17, U19 ve U21 formalarını terletti. Asıl mevkisi sol kanat olan ve sağ kanat ile forvette de oynayabilen 20 yaşındaki futbolcu; İstanbulspor, Altınordu ve Ergene Velimeşe takımlarında kiralık olarak forma giydi.