2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Oğuz Kaan Salıcı kimdir? Oğuz Kaan Salıcı hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,014 haber kaynağında 721,419 adet haber yapılan Oğuz Kaan Salıcı, toplamda 1,020,434,881 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Oğuz Kaan Salıcı kimdir? İşte, Oğuz Kaan Salıcı hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Oğuz Kaan Salıcı, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Oğuz Kaan Salıcı hakkında 8,014 haber kaynağında 721,419 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,020,434,881 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Oğuz Kaan Salıcı hakkında merak edilen Oğuz Kaan Salıcı kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

OĞUZ KAAN SALICI KİMDİR?

16 Ocak 1972'de Gaziantep'te doğdu.

Eğitim hayatına 1978'de Adıyaman Cumhuriyet İlkokulu'nda başladı.

Ortaokula 1983'te Elazığ Anadolu Lisesi'nde başladı, ortaokul ve liseyi Eskişehir Anadolu Lisesi'nde tamamladı.

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü bitirdi.

Üniversitenin henüz ilk yıllarında Sosyal Demokrat Üniversiteliler Platformu'nun ve Demokrasi için Gençlik Platformu'nun kuruluşuna katıldı.

Mayıs 2012'de gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nde İl Başkanı olarak seçildi.

15 Aralık 2014 tarihine kadar CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini sürdürerek görevini SayınMurat Karayalçın'a devretti.