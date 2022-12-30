2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Nursel Ergin kimdir? Nursel Ergin hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6.441 haber kaynağında 226.123 adet haber yapılan Nursel Ergin, toplamda 122.360.606 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Nursel Ergin kimdir. İşte, Nursel Ergin hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Nursel Ergin, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Nursel Ergin hakkında 6.441 haber kaynağında 226.123 adet haber yer alırken 2022'de toplam 122.360.606ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Nursel Ergin hakkında merak edilen Nursel Ergin kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

NURSEL ERGİN KİMDİR?

Doğum tarihi: 30 Temmuz 1980

Kaç yaşında: 41 yaşında

Nereli: İstanbul

Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı oldu. Sosyal medyada sık sık merak edilen Bengü Çınar'ın babasının ismi bilinmiyor.

Nursel Ergin, "Var mısın Yok musun?" adlı yarışmayla tanınmıştır. Bu yarışma sayesinde hem samimiyeti hem içtenliği hem de esprili kişiliğiyle seyircilerin gönlünü kazanmış ve hayat hikayesiyle derinden etkilemiştir.

Nursel Ergin yarışmanın ardından Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat vermiştir. Diziden sonra, Mutfağım adlı yemek programıyla seyircilerle buluştu. Yemek programlarıyla dikkat çeken Nursel Ergin, 2015 yılında Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi.