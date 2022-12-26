2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Nursel Köse kimdir? Nursel Köse hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,567 haber kaynağında 233,159 adet haber yapılan Nursel Köse, toplamda 237,605,508 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Nursel Köse kimdir? İşte, Nursel Köse hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Nursel Köse, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Nursel Köse hakkında 6,567 haber kaynağında 233,159 adet haber yer alırken 2022'de toplam 237,605,508 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Nursel Köse hakkında merak edilen Nursel Köse kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

NURSEL KÖSE KİMDİR?

Nursel Köse (d. 29 Mart 1961, Malatya), Türk dizi ve sinema oyuncusu. 29 Mart 1961 tarihinde Malatya'da dünyaya gelen Köse, 17 yaşındayken Köln Üniversitesi Mimarlık öğrenimi için Almanya'ya gitti. Öğrenciyken aynı zamanda; oyunculuk, komedyenlik, yazarlık ve şairlik yaptı. Yönetmen, oyuncu ve komedyen olarak Türk ve Alman Off tiyatrolarında sahne alırken, mimarlık alanında kariyer yapmaya devam etti. Ayrıca birçok gençlik ve çocuk oyunlarını sahneledi. 1992 yılında Almanya'da "Yer Kozmetikçileri" adlı ilk kadın kabare grubunu kurdu. Bu grupta, yönetmenlik, oyunculuk ve söz yazarlığı yaptı. 1992-2007 yılları arasında Almanya'da turneler yaptı. 2009 yılında Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Bahçemdeki Ayı" adlı oyunda başrol oyuncusu olarak rol aldı.