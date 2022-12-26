2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Nuri Şahin kimdir? Nuri Şahin hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,831 haber kaynağında 1,770,035 adet haber yapılan Nuri Şahin, toplamda 1,733,670,414 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Nuri Şahin kimdir? İşte, Nuri Şahin hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Nuri Şahin, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Nuri Şahin hakkında 8,831 haber kaynağında 1,770,035 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,733,670,414 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Nuri Şahin hakkında merak edilen Nuri Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

NURİ ŞAHİN KİMDİR?

5 Eylül 1988 yılında Almanya'nın Lüdenscheid şehrinde doğdu.

Nuri Şahin'in ailesi aslen Kırşehir'in Kaman ilçesindendir. Futbola doğduğu şehrin takımlarından olan RSV Meinerzhagen takımı alt yapısında başladı

2001'de Borussia Dortmund alt yapısına geçerek kendini geliştirdi.

2005-2006 sezonunda ise Dortmund A takımına seçildi, Intertoto Kupası'nda oynayarak takımının en genç Avrupa kupalarında oynayan oyuncusu oldu.

Nuri Şahin, kariyerini Borussia Dortmund'da sürdürmektedir.

Borussia Dortmund

Futbola doğduğu yerin yerel takımlarından RSV Meinerzhagen'de başlayan Nuri Şahin, 2001 yılında Borussia Dortmund'un altyapısına transfer edildi.

Borussia'da yıldızı 2005-06 sezonunun başında parlayan Şahin'in ilk profesyonel maçı İntertoto Kupası'nda deplasmanda Sigma Olomouc ile oynadıkları maç olmuştur.

Şahin, 66. dakikada oyuna girerek Borussia Dortmund'un Avrupa maçlarında oynayan en genç futbolcusu unvanını edinmiştir.

Nuri, 6 Ağustos 2005 günü 16 yaş 334 günlük iken Bundesliga'da VfL Wolfsburg deplasmanında forma giyerek bu ligde ilk 11'de maça başlayan en genç oyuncu unvanını da kazanmıştır.

13 Ağustos'taki Schalke 04 maçında ise ilk kez taraftarının karşısına çıkmıştır. Bu maçtan sonra bir süre kadroda yer almayan Nuri, 10. haftadan itibaren tekrar takımda yer almaya başlamıştır.

26 Kasım 2005 günü Nürnberg ile oynanan maçta gol atarak Bundesliga'da gol atan en genç futbolcu unvanını da hanesi eklemiş oldu. Nuri, o sezon ligde 7. olan Dortmund'da 1 gol 6 asistlik bir performans göstermiştir.

Sonraki sezonda ise ilk hafta maçı olan Bayern Münih maçında oynayan Nuri, sonraki birkaç hafta Borussia Dortmund II'de forma giymiştir. Daha sonra yine a takıma dönen Nuri, genel olarak ikinci yarıda oyuna giren yedek oyuncu görüntüsünde oldu.