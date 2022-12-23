2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Nureddin Nebati kimdir? Nureddin Nebati hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6.048 haber kaynağında 360.672 adet haber yapılan Nureddin Nebati , toplamda 793.932.062 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Nureddin Nebati kimdir, İşte, Nureddin Nebati hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Nureddin Nebati, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Nureddin Nebatihakkında 6.048 haber kaynağında 360.672 adet haber yer alırken 2022'de toplam 793.932.062 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Nureddin Nebatihakkında merak edilen Nureddin Nebatikimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

NUREDDİN NEBATİ KİMDİR?

Nureddin Nebati, (d. 1964; Viranşehir, Şanlıurfa), Türk siyasetçi ve mevcut Türkiye hazine ve maliye bakanıdır. Nebati, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 24'üncü ve 26'ıncı yasama dönemlerinde İstanbul milletvekili, 25'inci yasama döneminde ise Şanlıurfa milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı. 2018-2021 yıllarında hazine ve maliye bakan yardımcısı olarak görev yapan Nebati, Aralık 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hazine ve maliye bakanı olarak atandı.

1 Ocak 1964'te Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde doğdu. Babası tüccâr Süleyman Nebati, annesi Emine Nebati'dir. On çocuklu ailenin dokuzuncu çocuğudur. Nebati, 2015 yılında verdiği bir mülakatta Arap asıllı olduğunu, ailesinin evlerinde Arapça konuştuğunu ve Türkiye'nin en büyük Arap aşiretlerinden Naimî Aşireti'ne mensup olduklarını söyledi.

Nebati, liseyi Nizip İmam Hatip Lisesi'nde, üniversiteyi İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin kamu yönetimi bölümünde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde uluslararası ilişkiler dalında yüksek lisans derecesi aldı. Kardeşleri ile birlikte babasının İstanbul'daki işlerini yönetti. MÜSİAD Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası Disiplin Kurulu üyeliklerinde bulundu.

2011 Türkiye genel seçimlerinde AKP'den İstanbul milletvekili seçildi. 2013 yılında AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi seçildi. AKP'nin mâlî ve idari işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Haziran 2015 seçimlerinde Şanlıurfa, Kasım 2015'te İstanbul'dan milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

2017 yılında Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında hazırladığı AK Parti teşkilatlarının demokratik değerlere bakışı üzerine karşılaştırmalı bir analiz: Milli görüşten muhafazakâr demokrasiye başlıklı tezi ile doktor derecesi aldı.

6 Eylül 2018 ile 2 Aralık 2021 arasında Berat Albayrak ve Lütfi Elvan bakanlığında hazine ve maliye bakanı yardımcısı olarak görev yaptı. Bu görevine devam ederken, Kasım 2018'de Mazen Abou Chakra'nın istifası üzerine Türk Telekom Yönetim Kurulu'na üye olarak atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Lütfi Elvan'ın görevinden istifa etmesi üzerine 2 Aralık 2021'de hazine ve maliye bakanı olarak atandı. Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın ekonomi ve para politikası hakkındaki görüşlerinin, özellikle de düşük faiz oranları ile ilgili fikirlerinin kuvvetli destekçisi olarak bilinmektedir.