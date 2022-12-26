2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Numan Kurtulmuş kimdir? Numan Kurtulmuş hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6.517 haber kaynağında 170.775 adet haber yapılan Numan Kurtulmuş, toplamda 290.750.797 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Numan Kurtulmuş kimdir? İşte, Numan Kurtulmuş hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Numan Kurtulmuş, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Numan Kurtulmuş hakkında 6.517 haber kaynağında 170.775 adet haber yer alırken 2022'de toplam 290.750.797 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Numan Kurtulmuş hakkında merak edilen Numan Kurtulmuş kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

NUMAN KURTULMUŞ KİMDİR?

1959'da Ordu, Ünye'de doğdu.

Ülkemizin tanınmış alimlerinden Cumhuriyet Dönemi'nde latin harfleriyle yazılmış ilk ilmihal kitaplarından Amentü Şerhi'nin müellifi, İstiklal Savaşı Gazilerinden merhum Binbaşı Numan Kurtumuş'un torunu, birçok vakıf ve hayır kurumunun öncülerinden merhum Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş'un oğludur.

Lise eğitimini İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde, lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı.

1990-1993 yıllarında ABD'de Cornell Üniversitesi New York State School of Industrial & Labor Relations'nda misafir öğretim üyesi olarak bulundu.

1992 yılında İktisat Doktoru, 1994 tarihinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde doçent ünvanını aldı. 2004 yılında ise profesör oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde uzun yıllar Sosyal Siyaset ve İnsan Kaynakları Yönetimi konularında dersler verdi.

Kurtulmuş, 1998 yılında aktif siyasete girerek Fazilet Partisi İstanbul İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2001 yılında Fazilet Partisi'nin kapatılmasının ardından Saadet Partisi'ne katıldı. 26 Ekim 2008'de Saadet Partisi Genel Başkanı seçildi.

1 Ekim 2010 tarihinde Saadet Partisi'nden ayrılarak, 1 Kasım 2010 tarihinde Halkın Sesi Partisi (HAS Parti)'ni kurdu. Halkın Sesi Partisi, 19 Eylül 2012'de 'bütünleşme sebebiyle fesih' kararı alarak AK Parti ile birleşti. 04 Ekim 2012'de AK Parti Ekonomi İşleri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Kurtulmuş, 29 Ağustos 2014 tarihinde 62. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Başbakan Yardımcısı olarak görev üstlendi ve halen bu görevi sürdürmektedir.

Kurtulmuş, evli ve üç çocuk babasıdır.