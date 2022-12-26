2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 5,471 haber kaynağında 108,223 adet haber yapılan Nisa Bölükbaşı, toplamda 338,450,495 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Nisa Bölükbaşı kimdir? İşte, Nisa Bölükbaşı hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Nisa Bölükbaşı, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Nisa Bölükbaşı hakkında 5,471 haber kaynağında 108,223 adet haber yer alırken 2022'de toplam 338,450,495 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Nisa Bölükbaşı hakkında merak edilen Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya gelen Nisa Bölükbaşı'nın babası Türk ve Boşnak asıllı, annesi ise Çek asıllıdır. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başlayan Nisa Bölükbaşı 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi yüzme takımında yer almaya başladı. Aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edilen Nisa Bölükbaşı dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.

Survivor Nisa'nın sporla ilişkisi bununla da bitmiyor. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu. Bunun yanında voleybol oynamaya başladı. Takımının en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. Nisa Bölükbaşı 2018'de mimarlık okumaya başladı. Okulu için voleybolu bırakmak zorunda kalan Nisa Bölükbaşı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor. Survivor Nisa 1.70 cm boyunda ve 60 kilodur.