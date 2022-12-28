2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Nihat Hatipoğlu kimdir? Nihat Hatipoğlu hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7.099 haber kaynağında 337.664 adet haber yapılan Nihat Hatipoğlu, toplamda 508.576.159 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Nihat Hatipoğlu kimdir. İşte, Nihat Hatipoğlu hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Nihat Hatipoğlu, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Nihat Hatipoğlu hakkında 7.099 haber kaynağında 337.664 adet haber yer alırken 2022'de toplam 508.576.159ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Nihat Hatipoğlu hakkında merak edilen Nihat Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

Nihat Hatipoğlu (d. 11 Mayıs 1955, Diyarbakır), Türk akademisyen, ilâhiyatçı.

Diyarbakır'da 11 Mayıs 1955 tarihinde dünyaya gelen Nihat Hatipoğlu, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'te Uşak İmam Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı. Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent oldu. 2012 yılında ise Profesör oldu.

Şu anda Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 11 Mart 2017 tarihi itibarıyla YÖK üyeliğine getirilmişti.

Nihat Hatipoğlu, ulusal televizyon kanallarında dini programları hazırlayıp sunmaya 5 yıl Kanal A'da program yaparak başladı. Ayrıca Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda (Arifan radyo, Hedef radyo) 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına halen devam etmektedir. 2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de, 2005 Ramazan ayında Star TV'de Sahur programını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Star TV'de Dosta Doğru programı sundu.

2005-2010 yılları arasında Ramazan ayı süresince Star TV'de İftar ve Sahur Programlarını sundu. Radyo ve televizyon izleyicileri İftar ve Sahur programlarını birinci olarak seçti.Programları Türkiye'de birçok radyoda yayınlanmaktadır. Halen atv'de haftalık programları devam etmektedir. Kırk civarında yayınlanmış Kaset, CD, VCD'si bulunmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında seri konferansları devam etmektedir. Yazı Makaleleri, Panel, Diyanet Dergisi, İslami Araştırmalar ve benzeri dergilerde yayınlandı.

Eserler

İnsanlığın Geleceği ve İslam, 1988

İslami Davetin İlkeleri, 1988

Fitneler, 1997

Ashapdan Bir Demet, 1997

Bazı Hadislerin Günümüze Yansıması, 1997

Ayetlere Farklı Bir Bakış, 1997

Asr-ı Saadette Müşrik ve Münafık Liderler, 1999

Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü, 1999

Ebu Zür'a er-Razi ve Hadis İlmindeki Yeri, 2000

Hz. Peygamberle İslam'ı Doğru Anlamak, 2006

Saadet Asrından Damlalar, 2008

Sevgi Dininden Yansımalar, 2009

Dört Halife, 2010

Gökteki Yıldızlar, 2010

O'nu Nasıl Sevdiler, 2010

Nihat Hatipoğlu'nun Kaleminden Günlük Dualar, 2010

Barış Elçisinden Rahmet Dokunuşları, 2010

Allah'ı Bildiğimi Sanırdım, 2011

Rahmete Firar Etmek, 2011

Büyüklerin Duaları, 2011

Kur'an ve Sünnet Işığında Felaketler ve Deprem, 2011

Hz. Peygamber ile Kur'an'ı Doğru Anlamak, 2015